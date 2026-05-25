Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какой кофе вреден для здоровья - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 25.05.2026
Эксперт рассказал, какой кофе вреден для здоровья

Основатель Macondo Хилон: низкокачественный кофе вызывает изжогу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОбжарка кофе
Обжарка кофе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Обжарка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Низкокачественный кофе может вызывать изжогу, рассказал основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
  • Изжогу может вызвать кофе, который был подвергнут неправильной ферментации, в зернах которого завелась плесень или их испортили насекомые.
  • Чтобы скрыть дефекты, такой кофе слишком сильно обжаривают и мелют, отметил предприниматель.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Много от кого можно услышать, что кофе пить нельзя, потому что он вызывает изжогу. Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе… Такой кофе вреден для здоровья", - пояснил Хилон.
Кофейня - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Врач рассказала, сколько кофе можно пить в жару
21 мая, 04:34
Эксперт отметил, что кофе может вызвать изжогу, если он был подвергнут неправильной ферментации, в зернах завелась плесень или их испортили насекомые.
"Что делают для сокрытия дефектов? Такой кофе слишком сильно обжаривают, как, например, это делают итальянцы, а потом его еще и мелют", - рассказал предприниматель.
Хилон уточнил, что при слишком сильной обжарке устраняются любые посторонние вкусы, а помол позволяет скрыть дефекты зерна.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Названо блюдо русской кухни, с которым хорошо сочетается кофе
17 апреля, 01:22
 
Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбществоКофе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала