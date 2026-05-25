Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Кировограде на Украине задержали мужчину вместе с восьмилетней дочерью.
- Ребенка продержали в военкомате более 10 часов, после чего передали матери.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кировограде на Украине забрали мужчину для уточнения его данных вместе с восьмилетней дочерью, ребенок провел более 10 часов в помещении военкомата, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Мужчина ехал на автомобиле с дочкой. Его остановили полицейские с военными ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и при проверке документов сказали, что его доставят в ТЦК для уточнения учетных данных. Мужчина пояснил, что с ним находится несовершеннолетняя дочь, матери рядом нет, супруги в процессе развода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "общественного".
По информации телеканала, 8-летний ребенок находился в военкомате более 10 часов. Потом ребенка забрали и передали матери.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.