На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину вместе с дочерью

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кировограде на Украине забрали мужчину для уточнения его данных вместе с восьмилетней дочерью, ребенок провел более 10 часов в помещении военкомата, сообщил украинский телеканал "Общественное".