05:47 25.05.2026
"Будет трудно": СМИ сообщили о страхе Запада из-за происходящего в Киеве

SC: рост влияния нацистов в Киеве стал крупной проблемой в отношениях с Западом

Правительственное здание в центре Киева
  • Издание Strategic Culture заявило, что рост политического влияния Андрея Билецкого* и других украинских радикалов подрывает международную легитимность киевского режима.
  • По мнению автора материала, Вашингтон и Брюссель сталкиваются с серьезной проблемой, так как откровенно неонацистскую риторику украинских лидеров становится все труднее оправдывать перед западной общественностью.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Рост влияния радикальных националистов в Киеве разрушает международную легитимность украинской власти, вызывая серьезный страх на Западе, пишет издание Strategic Culture.
"Киевский режим оказывается подорван собственными лидерами. Образ командующего 3-м армейским корпусом Андрея Билецкого* вновь вызывает беспокойство за политическими кулисами Запада. <…> Его прошлое, часто ассоциируемое с риторикой о "национальной чистоте" и этническом превосходстве, создает противоречие, которое Брюсселю и Вашингтону будет трудно поддерживать публично", — указывается в материале.
По словам автора публикации, продвижение радикалов во власть начинает всерьез угрожать долгосрочным планам Запада в отношении Украины.
"За закрытыми дверями на Западе опасения связаны не столько с немедленным переворотом или внезапным разрывом, сколько с постепенным подрывом международной легитимности Киева. Если такие фигуры, как Билецкий*, продолжат расширять свое политическое влияние, проект европейской интеграции Украины может столкнуться с серьезными препятствиями", — признает он.
Ранее источники в силовых структурах сообщили РИА Новости, что основатель запрещенной в России террористической организации "Азов"** Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что граждане Украины, доверившись Владимиру Зеленскому, так же жестоко обманулись, как когда-то немцы с Адольфом Гитлером.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
**Запрещенная в России террористическая организация
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей БилецкийВладимир ЗеленскийМария ЗахароваКиевРоссия
 
 
