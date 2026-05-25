00:49 25.05.2026
ВОЗ отслеживает контакты общавшихся с пассажирами лайнера MV Hondius

Контакты общавшихся с пассажирами MV Hondius, зараженными хантавирусом, отследят

© REUTERS / Yves HermanЛюди в защитных костюмах входят на круизный лайнер MV Hondius, пострадавший от вспышки хантавируса, после прибытия в порт Роттердама
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ отслеживает контакты людей, общавшихся с пассажирами лайнера MV Hondius, зараженными хантавирусом.
  • Отслеживание ведется в отношении лиц, контактировавших с зараженными на острове Святой Елены, в Прайе и на Тенерифе.
  • За контактами следят местные органы здравоохранения в соответствующих странах.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Контакты общавшихся с пассажирами лайнера MV Hondius, зараженными хантавирусом, отслеживают, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"Продолжается отслеживание контактов всех лиц, контактировавших с зараженными хантавирусом, связанными с круизным судном. Это включает пассажиров, сошедших на берег на острове Святой Елены (Великобритания) 24 апреля; в Прайе (Кабо-Верде) 6 мая; и на Тенерифе (Испания) 10 и 11 мая", - рассказали в офисе ВОЗ.
Также выявлены и установлены контакты с пассажирами, летевшими рейсами, которые могли контактировать с впоследствии подтвержденными случаями заболевания, указали в ВОЗ.
"За контактами следят местные органы здравоохранения в соответствующих странах", - пояснили в организации.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
