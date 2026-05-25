Путин 27-29 мая посетит Казахстан

АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Президент России посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Двадцать седьмого - двадцать девятого мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Токаева добавили, что в ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.