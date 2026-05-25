В Казахстане не будут исполнять решение суда по делу "Газпрома"

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев заявил, что решение суда Международного финансового центра «Астана» по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» не будет исполнено на территории Казахстана.

Спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» касается контрактных обязательств от 2019 года о транзите российского газа, и ранее арбитраж в Швейцарии вынес решение о взыскании с «Газпрома» около 1,4 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза».

Глава минюста Казахстана подчеркнул, что правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, и исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальными нормами государства исполнения.

АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев в интервью казахстанскому изданию Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев в интервью казахстанскому изданию Zakon.kz заявил, что решение суда Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) по делу "Газпрома" и "Нафтогаза" не будет исполнено.

Спор между российским " Газпромом " и украинским " Нафтогазом " касается контрактных обязательств от 2019 года о транзите российского газа. В 2025 году арбитраж в Швейцарии вынес решение. Суд первой инстанции МФЦА 21 мая признал и разрешил принудительное исполнение на территории Казахстана решения международного арбитража о взыскании с "Газпрома" около 1,4 миллиарда долларов, включая штрафы и проценты в пользу "Нафтогаза". Вице-министр юстиции Казахстана Даниель Ваисов 21 мая сообщил, что "судом МФЦА не рассматривался вопрос по существу спора. Речь идет лишь о признании ранее принятого арбитражного решения, вынесенного в Швейцарии".

"ПАО "Газпром" не является участником МФЦА, спорная сделка не была совершена в МФЦА, спор не регулируется правом МФЦА и стороны не заключали соглашение о передаче вопросов признания и исполнения в суд МФЦА", - приводит издание слова Сарсембаева.

Глава минюста Казахстана также отметил, что Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Он сообщил, что правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана.

Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года, согласно которой исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальными нормами государства исполнения, подчеркнул министр юстиции Казахстана.

"В нашем случае это Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, статья 503 которого устанавливает, что заявление о принудительном исполнении подается в суд по месту рассмотрения спора, либо по месту нахождения органа юридического лица, либо, если место нахождения неизвестно, по месту нахождения имущества должника. Местонахождение "Газпрома" известно. Это важный процессуальный ориентир, который не может быть проигнорирован", добавил Сарсембаев.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что для Казахстана отношения с Россией остаются важнее, чем сотрудничество с ЕС.

"Для них (Казахстана - ред.) дружеские отношения между Казахстаном и Россией намного важнее и сильнее. Сегодня Евросоюз пытается вставить палки в колеса и рассорить нас с нашими партнерами, с нашими дружественными странами", - сказал Водолацкий "Ленте.ру"