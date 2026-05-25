Заслуженный учитель России объяснил необходимость длинных летних каникул
20:44 25.05.2026
Заслуженный учитель России объяснил необходимость длинных летних каникул

Учитель Пратусевич: длинные летние каникулы необходимы школьникам для отдыха

Каникулы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич рассказал, что длинные летние каникулы необходимы школьникам для оздоровления и отдыха.
  • Максим Пратусевич согласился с Дмитрием Медведевым в том, что летом дети должны иметь возможность восстановить здоровье после долгой зимы и недостатка солнца.
  • Летние оздоровительные лагеря помогают детям развиваться без перегрузки, сохранять интерес к знаниям и избегать потери учебных навыков за лето.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Длинные летние каникулы необходимы школьникам для оздоровления и отдыха, рассказал директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич.
Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что долгие летние школьные каникулы - традиция для России, от которой не нужно отказываться. Дети, по словам Медведева, летом должны уйти на перезагрузку вместе с родителями.
«
"Я согласен с Дмитрием Анатольевичем. Во многих северных регионах лето – это не просто каникулы, а важное время для восстановления здоровья детей. После долгой зимы и недостатка солнца детям особенно нужны свежий воздух, движение, спорт и активный отдых", - пояснил Пратусевич газете ВЗГЛЯД.
Он отметил, что в России создана инфраструктура летних оздоровительных лагерей, способных стать полезной и современной формой отдыха. По словам Пратусевича, обучение в формате проектов, игр, творчества, экскурсий и спортивных занятий позволяет детям развиваться без ощущения перегрузки. Такой подход помогает сохранить интерес к знаниям и избежать проблемы "потери" учебных навыков за лето. Кроме того, лагеря дают детям возможность больше общаться, учиться самостоятельности, находить новых друзей и раскрывать свои способности.
"Ну и, конечно, лето важно не только для детей. Учителям после напряженного учебного года тоже, конечно, тоже полезно отдохнуть", - заключил Пратусевич.
