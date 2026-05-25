Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде возбудили дело после вспышки сальмонеллеза в детском центре - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 25.05.2026
В Калининграде возбудили дело после вспышки сальмонеллеза в детском центре

В Калининграде СК возбудил дело после вспышки сальмонеллеза в детском центре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде в детском центре «Сказка Лэнд» произошла вспышка сальмонеллеза.
  • Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после вспышки заболевания.
  • Работа детского учреждения приостановлена, проводится расследование.
КАЛИНИНГРАД, 25 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после вспышки сальмонеллеза в одном из детских центров Калининграда, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в центре по присмотру и уходу за детьми "Сказка Лэнд". Среди заболевших – 11 детей в возрасте от двух до пяти лет. Как говорится в сообщении СК, сотрудники ведомства заметили в интернете и СМИ публикации о вспышке в калининградском центре.
"Для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает СУ СК.
Работа детского учреждения на данный момент приостановлена. Следователи проведут комплексное расследование, уточнили в ведомстве.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Россиян предупредили о риске заражения сальмонеллезом
Вчера, 10:46
 
ПроисшествияКалининградРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала