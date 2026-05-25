В Калининграде возбудили дело после вспышки сальмонеллеза в детском центре

КАЛИНИНГРАД, 25 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после вспышки сальмонеллеза в одном из детских центров Калининграда, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в центре по присмотру и уходу за детьми "Сказка Лэнд". Среди заболевших – 11 детей в возрасте от двух до пяти лет. Как говорится в сообщении СК, сотрудники ведомства заметили в интернете и СМИ публикации о вспышке в калининградском центре.
"Для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает СУ СК.
Работа детского учреждения на данный момент приостановлена. Следователи проведут комплексное расследование, уточнили в ведомстве.