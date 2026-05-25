Краткий пересказ от РИА ИИ Импортозамещенный вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В совершил свой первый полет.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Полностью российский вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В совершил свой первый полет, сообщил Минпромторг России.

« "Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет. Холдинг "Вертолеты России" начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (обе компании входят в госкорпорацию "Ростех")", - говорится в сообщении

« "Легкая многоцелевая винтокрылая машина выполнила рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой", - добавляется там.

В ходе полета были проверены устойчивость и управляемость машины, а также определены нагрузки на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете с несколькими разворотами.

« "Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации", – подчеркнул замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

« "Полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации. Отмечу, что Минпромторг России совместно с холдингом "Вертолеты России" продолжает системную работу по импортозамещению воздушных судов", - добавил он.

В министерстве отметили, что конструкторское бюро НЦВ Миля и Камова провело работы по импортозамещению вертолета без существенных изменений фюзеляжа. Помимо нового двигател я, на К а-226Т установлены модернизированные авионика и система управления, машина получила обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства.

Замглавы " Ростеха Владимир Артяков добавил, что полет Ка-226Т продлился 20 минут. Силовая установка отработала штатно, показав надежное сопряжение со всеми системами вертолета. "Ожидаем, что доработанная машина будет широко востребована в России и за рубежом", – подчеркнул Артяков.

Вертолет Ка-226Т способен выполнять широкий круг задач: от перевозки грузов и пассажиров и патрулирования до поисково-спасательных и медико-эвакуационных работ. Модульная конструкция позволяет трансформировать вертолет в различные конфигурации всего за 45 минут.