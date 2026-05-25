Краткий пересказ от РИА ИИ
- Импортозамещенный вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В совершил свой первый полет.
- В ходе полета были проверены устойчивость и управляемость машины, а также определены нагрузки на основные агрегаты вертолета.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Полностью российский вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В совершил свой первый полет, сообщил Минпромторг России.
«
"Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет. Холдинг "Вертолеты России" начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (обе компании входят в госкорпорацию "Ростех")", - говорится в сообщении.
«
"Легкая многоцелевая винтокрылая машина выполнила рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой", - добавляется там.
В ходе полета были проверены устойчивость и управляемость машины, а также определены нагрузки на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете с несколькими разворотами.
«
"Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации", – подчеркнул замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.
«
"Полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации. Отмечу, что Минпромторг России совместно с холдингом "Вертолеты России" продолжает системную работу по импортозамещению воздушных судов", - добавил он.
В министерстве отметили, что конструкторское бюро НЦВ Миля и Камова провело работы по импортозамещению вертолета без существенных изменений фюзеляжа. Помимо нового двигателя, на Ка-226Т установлены модернизированные авионика и система управления, машина получила обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства.
Замглавы "Ростеха" Владимир Артяков добавил, что полет Ка-226Т продлился 20 минут. Силовая установка отработала штатно, показав надежное сопряжение со всеми системами вертолета. "Ожидаем, что доработанная машина будет широко востребована в России и за рубежом", – подчеркнул Артяков.
Вертолет Ка-226Т способен выполнять широкий круг задач: от перевозки грузов и пассажиров и патрулирования до поисково-спасательных и медико-эвакуационных работ. Модульная конструкция позволяет трансформировать вертолет в различные конфигурации всего за 45 минут.
Машина может использоваться на площадках небольшого размера, в том числе на малотоннажных судах, имеет уникальные маневренные характеристики при полетах в условиях городской инфраструктуры, вблизи высотных зданий, может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий.