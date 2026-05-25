WSJ: Израиль пытается добиться от США более жестких условий сделки с Ираном

17:46 25.05.2026
WSJ: Израиль давит на США с требованием более жестких условий сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль оказывает давление на США, добиваясь более жестких условий сделки с Ираном.
  • Он опасается, что соглашение ослабит давление на Тегеран и ограничит возможности израильских властей в противостоянии с движением "Хезболлах".
  • Сейчас стороны при посредничестве Пакистана работают над меморандумом о прекращении конфликта.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Израиль оказывает давление на американских партнеров, добиваясь более жестких условий сделки с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
«
"Израиль давит на американских партнеров публично через СМИ, требуя более жесткой сделки с большим числом обязательств со стороны Ирана", - говорится в сообщении издания.
Израиль опасается, что соглашение ослабит экономическое и военное давление на Иран и свяжет израильским властям руки в противостоянии с поддерживаемым Тегераном ливанским движением "Хезболлах", отмечается в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. При этом США начали блокаду иранских портов. Сейчас стороны при посредничестве Пакистана работают над меморандумом о прекращении конфликта.
