WSJ: Израиль пытается добиться от США более жестких условий сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль оказывает давление на США, добиваясь более жестких условий сделки с Ираном.
- Он опасается, что соглашение ослабит давление на Тегеран и ограничит возможности израильских властей в противостоянии с движением "Хезболлах".
- Сейчас стороны при посредничестве Пакистана работают над меморандумом о прекращении конфликта.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Израиль оказывает давление на американских партнеров, добиваясь более жестких условий сделки с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
"Израиль давит на американских партнеров публично через СМИ, требуя более жесткой сделки с большим числом обязательств со стороны Ирана", - говорится в сообщении издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. При этом США начали блокаду иранских портов. Сейчас стороны при посредничестве Пакистана работают над меморандумом о прекращении конфликта.