В Италии осудили удар ВСУ по общежитию в Старобельске
17:25 25.05.2026 (обновлено: 17:26 25.05.2026)
В Италии осудили удар ВСУ по общежитию в Старобельске

Итальянская ассоциация осудила атаку на Старобельск и тишину в европейских СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянская благотворительная ассоциация «Помогите нам спасти детей» осудила удар ВСУ по общежитию в колледже Старобельска в ЛНР.
  • Основатель и президент ассоциации Эннио Бордато заявил, что западные СМИ пытаются представить произошедшее в ином свете, отрицая, что целью удара стало общежитие с детьми и подростками.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.
РИМ, 25 мая – РИА Новости. Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей", работающая в городах Донбасса, осудила удар ВСУ по общежитию в колледже Старобельска в ЛНР, назвав ее продолжением бесчеловечной нацистской идеологии Киева, и тишину в европейских СМИ, замалчивающих трагедию.
Как говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ее основателя и президента Эннио Бордато, после атаки западные СМИ пытаются представить произошедшее в ином свете, отрицая, что целью удара стало общежитие с детьми и подростками.
"Те же, кто определил цель и передал координаты, сейчас пишут и направляют материалы для "авторитетных источников" так называемой информации: тех, кто когда-то был газетами, радио и телевидением. Общежитие перестает быть общежитием, дети перестают быть детьми и превращаются в российских военных, агентов или шпионов", — говорится в заявлении Бордато.
По его словам, воспользовавшись этой ложью, киевский режим "разбросает ее по всем уголкам земли".
"На протяжении многих лет укоренялась эта расистская, бесчеловечная, нацистская идеология", - сообщил Бордато, приведя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что дети Донбасса "будут сидеть в подвалах".
Итальянский благотворитель назвал невыносимой "тишину в Европе, сопровождаемую шумом спасательных машин, все еще ищущих пропавших детей".
"ЕС превратился в огромный концентрационный лагерь для человечества, для его сострадания и солидарности", - заявил Бордато в комментарии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскПетр ПорошенкоЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеИталия
 
 
