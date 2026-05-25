Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянская благотворительная ассоциация «Помогите нам спасти детей» осудила удар ВСУ по общежитию в колледже Старобельска в ЛНР.

Основатель и президент ассоциации Эннио Бордато заявил, что западные СМИ пытаются представить произошедшее в ином свете, отрицая, что целью удара стало общежитие с детьми и подростками.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.

РИМ, 25 мая – РИА Новости. Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей", работающая в городах Донбасса, осудила удар ВСУ по общежитию в колледже Старобельска в ЛНР, назвав ее продолжением бесчеловечной нацистской идеологии Киева, и тишину в европейских СМИ, замалчивающих трагедию.

Как говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ее основателя и президента Эннио Бордато, после атаки западные СМИ пытаются представить произошедшее в ином свете, отрицая, что целью удара стало общежитие с детьми и подростками.

"Те же, кто определил цель и передал координаты, сейчас пишут и направляют материалы для "авторитетных источников" так называемой информации: тех, кто когда-то был газетами, радио и телевидением. Общежитие перестает быть общежитием, дети перестают быть детьми и превращаются в российских военных, агентов или шпионов", — говорится в заявлении Бордато.

По его словам, воспользовавшись этой ложью, киевский режим "разбросает ее по всем уголкам земли".

"На протяжении многих лет укоренялась эта расистская, бесчеловечная, нацистская идеология", - сообщил Бордато, приведя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что дети Донбасса "будут сидеть в подвалах".

Итальянский благотворитель назвал невыносимой "тишину в Европе , сопровождаемую шумом спасательных машин, все еще ищущих пропавших детей".

ЕС превратился в огромный концентрационный лагерь для человечества, для его сострадания и солидарности", - заявил Бордато в комментарии.