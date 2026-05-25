В Иране восстановят интернет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана принял решение о восстановлении интернета в стране.
- Интернет в Иране перестанет быть ограниченным до уровня, предшествовавшего протестам в конце декабря 2025 — начале января 2026 года.
ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета в стране, передает агентство Fars со ссылкой на источник в министерстве связи.
Как уточняется, речь идет об ограничениях, введенных в конце 2025 — начале 2026 года из-за протестов.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет. После того, как власти в середине января заявили о контроле над ситуацией, интернет в стране начал постепенно восстанавливаться, однако с атакой США и Израиля на Иран 28 февраля власти вновь ограничили доступ к международной сети.
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета
9 января, 20:55