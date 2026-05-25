В Иране опровергли сообщения о готовности вывезти уран

- Агентство Tasnim опровергло данные о готовности Ирана вывезти обогащенный уран.
- Телеканал Al Arabiya утверждал, что Тегеран требовал передать его Китаю.
- СМИ сообщали, что стороны близки к соглашению по вопросу ядерной программы.
ТЕГЕРАН, 25 мая — РИА Новости. Информация телеканала Al Arabiya о готовности Ирана вывезти высокообогащенный уран не соответствует действительности, передает агентство Tasnim.
"Изучение вопроса агентством свидетельствует о том, что данные этого саудовского СМИ, как и другие его новостные сообщения по поводу деталей переговоров, являются ложными", — говорится в сообщении.
Так, по информации иранского государственного агентства, в тексте меморандума на сегодняшний день нет каких-либо предложений о готовности вывезти уран. При этом Tasnim не уточнило, будет ли Тегеран готов к этому после начала обсуждения ядерной программы. Как отмечали в иранском МИД, к нему стороны перейдут, как только выработают текст мирного соглашения.
По данным источников Al Arabiya, прежде чем заключить соглашение с Соединенными Штатами, власти ИРИ добиваются гарантий от Китая, которому намерены передать обогащенный уран.
Свою готовность сыграть роль в решении этого вопроса не раз выражала и Москва. Однако, как отмечали в Кремле, предложение России о вывозе урана не было востребовано с американской стороны.
Ранее в понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана.
Накануне Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Ирану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.