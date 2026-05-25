Рейтинг@Mail.ru
Сделка Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 25.05.2026
Сделка Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ

WP: соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от обогащенного урана

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамочное соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана.
  • США не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Меморандум о взаимопонимании "предполагает обязательство" иранцев не иметь ядерного оружия, включая "отказ от ядерной пыли", - пишет издание.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
США и Иран договорились продлить прекращение огня на 60 дней, пишут СМИ
Вчера, 03:46
При этом, по его данным, под "пылью" имеются в виду именно "принадлежащие стране запасы высокообогащенного урана".
Предполагается, что после утверждения сделки у сторон будет два месяца на обсуждение конкретного механизма реализации этого условия.
При этом источник заявил газете, что США не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузу, пишут СМИ
Вчера, 01:56
 
В миреСШАИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала