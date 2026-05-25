Сделка Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамочное соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана.
- США не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Меморандум о взаимопонимании "предполагает обязательство" иранцев не иметь ядерного оружия, включая "отказ от ядерной пыли", - пишет издание.
При этом, по его данным, под "пылью" имеются в виду именно "принадлежащие стране запасы высокообогащенного урана".
Предполагается, что после утверждения сделки у сторон будет два месяца на обсуждение конкретного механизма реализации этого условия.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.