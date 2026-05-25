Сделка Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Рамочное соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана.

США не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает газета Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Меморандум о взаимопонимании "предполагает обязательство" иранцев не иметь ядерного оружия, включая "отказ от ядерной пыли", - пишет издание.

При этом, по его данным, под "пылью" имеются в виду именно "принадлежащие стране запасы высокообогащенного урана".

Предполагается, что после утверждения сделки у сторон будет два месяца на обсуждение конкретного механизма реализации этого условия.

При этом источник заявил газете, что США не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана