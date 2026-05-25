США и Иран могут перенести обсуждение ядерного вопроса, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предварительное соглашение США и Ирана об урегулировании предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
"Меморандум о взаимопонимании не предусматривает ядерного соглашения, а лишь обещание договориться о ядерном вопросе позднее", - пишет издание.