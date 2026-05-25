Рейтинг@Mail.ru
Сколько стоили иномарки в СССР и кто их покупал - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 25.05.2026 (обновлено: 18:48 25.05.2026)

Сколько стоили иномарки в СССР и кто их покупал

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВыставка ретроавтомобилей в Санкт-Петербурге
Выставка ретроавтомобилей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Выставка ретроавтомобилей в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. По дорогам Советского Союза ездили не только отечественные автомобили. Иномарки все же попадали к нам из-за "железного занавеса", правда, стоили они баснословно дорого и были далеко не у всех.
Кто же ездил на иномарках? Как находили запчасти?

Тернистый путь на советский рынок

Главным каналом поступления иностранных автомобилей в СССР всегда было само государство. Львиная доля иномарок ввозилась в страну для обслуживания дипломатического корпуса, представительских нужд правительства, КГБ, Министерства иностранных дел.
Существовал и другой полулегальный канал — система валютной торговли через сеть магазинов "Березка". В магазинах "Внешпосылторга" при наличии валютных сертификатов или специальных чеков можно было заказать автомобиль — как советский, так и иностранный.
Ну и наконец, самый массовый среди частных лиц канал получения иномарки был связан с работой за границей. Советские граждане, длительное время находившиеся в зарубежных командировках, имели право по возвращении ввезти личный автомобиль.

Где было "подешевле"

В 1980-е годы теневой автомобильный рынок Москвы оценивался в сотни миллионов рублей оборота ежегодно.
В Москве на черном рынке можно было купить:
  • подержанный Opel Kadett 1978-1980 годов выпуска, который стоил 15-20 тысяч рублей;
  • Ford Taunus или Volkswagen Passat — 25-30 тысяч рублей;
  • новый Mercedes-Benz W123 — 50-70 тысяч рублей;
  • Mercedes-Benz S-класса (W126) — до 100-120 тысяч рублей.
© РИА Новости / Дуженков | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Волга" (ГАЗ-24)
Автомобиль Волга (ГАЗ-24) - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Дуженков
Перейти в медиабанк
Автомобиль "Волга" (ГАЗ-24)
Для сравнения: новая "Волга" ГАЗ-24 в государственной торговле стоила 9,2 тысячи рублей, "Жигули" ВАЗ-2106 — около 7,5 тысячи рублей.
Особая ситуация сложилась в некоторых районах Дальнего Востока. Близость к Японии, развитое торговое и рыболовное сообщение породили ситуацию, когда уже в 1970-е в этих регионах ходили тысячи иномарок, привезенных моряками.
Цены на черном рынке Владивостока были ниже московских — Toyota Crown 1975 года в 1985-м стоила 8-12 тысяч рублей.

А как починить?

Однако приобрести машину — это одно, а как ее потом чинить? Советские граждане находили выход. Запчасти для иномарок можно было заказывать через торговые представительства других стран, работавшие в СССР.
Разумеется, были в ходу и подержанные детали с разукомплектованных машин. Ряд деталей просто восстанавливали: например, коленчатые валы, амортизаторы, шаровые опоры. Масляные фильтры разбирали и заново набивали фетром от шляп.
Какие-то детали от отечественных машин практически без доработок подходили к иномаркам. Ну и наконец, многие иномарки переводили на агрегаты от отечественных автомобилей.

Мерседесы — только для элиты

Очень полюбились иномарки творческой элите Союза. Еще в 1976 году Высоцкий купил первый Mercedes W116 цвета "голубой металлик". Машина не уцелела — на ней спешивший на выступление Высоцкий врезался в трамвай. Через три года на гастролях в Германии музыкант приобрел еще один мерседес, более мощный.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМузей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге
Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге
В разное время иномарки были у Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Геннадия Хазанова, Эльдара Рязанова, Георгия Товстоногова. Художник Илья Глазунов, режиссер Сергей Бондарчук, балерина Майя Плисецкая тоже ездили на иностранных машинах.
Не отставали и спортсмены. Чемпионы мира и Олимпийских игр имели возможность купить машину за рубежом на призовые. Нередко чиновники, получавшие служебные иномарки, через систему обмена и списания становились их частными владельцами по символическим ценам.
Основными покупателями машин с черного рынка были разнообразные теневые дельцы, цеховики, фарцовщики, директора крупных рынков и магазинов.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала