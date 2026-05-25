Сколько стоили иномарки в СССР и кто их покупал

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. По дорогам Советского Союза ездили не только отечественные автомобили. Иномарки все же попадали к нам из-за "железного занавеса", правда, стоили они баснословно дорого и были далеко не у всех.

Кто же ездил на иномарках? Как находили запчасти?

Тернистый путь на советский рынок

Главным каналом поступления иностранных автомобилей в СССР всегда было само государство. Львиная доля иномарок ввозилась в страну для обслуживания дипломатического корпуса, представительских нужд правительства, КГБ, Министерства иностранных дел.

Существовал и другой полулегальный канал — система валютной торговли через сеть магазинов "Березка". В магазинах "Внешпосылторга" при наличии валютных сертификатов или специальных чеков можно было заказать автомобиль — как советский, так и иностранный.

Ну и наконец, самый массовый среди частных лиц канал получения иномарки был связан с работой за границей. Советские граждане, длительное время находившиеся в зарубежных командировках, имели право по возвращении ввезти личный автомобиль.

Где было "подешевле"

В 1980-е годы теневой автомобильный рынок Москвы оценивался в сотни миллионов рублей оборота ежегодно.

В Москве на черном рынке можно было купить:

подержанный Opel Kadett 1978-1980 годов выпуска, который стоил 15-20 тысяч рублей;

Ford Taunus или Volkswagen Passat — 25-30 тысяч рублей;

новый Mercedes-Benz W123 — 50-70 тысяч рублей;

Mercedes-Benz S-класса (W126) — до 100-120 тысяч рублей.

Для сравнения: новая "Волга" ГАЗ-24 в государственной торговле стоила 9,2 тысячи рублей, "Жигули" ВАЗ-2106 — около 7,5 тысячи рублей.

Особая ситуация сложилась в некоторых районах Дальнего Востока. Близость к Японии, развитое торговое и рыболовное сообщение породили ситуацию, когда уже в 1970-е в этих регионах ходили тысячи иномарок, привезенных моряками.

Цены на черном рынке Владивостока были ниже московских — Toyota Crown 1975 года в 1985-м стоила 8-12 тысяч рублей.

А как починить?

Однако приобрести машину — это одно, а как ее потом чинить? Советские граждане находили выход. Запчасти для иномарок можно было заказывать через торговые представительства других стран, работавшие в СССР.

Разумеется, были в ходу и подержанные детали с разукомплектованных машин. Ряд деталей просто восстанавливали: например, коленчатые валы, амортизаторы, шаровые опоры. Масляные фильтры разбирали и заново набивали фетром от шляп.

Какие-то детали от отечественных машин практически без доработок подходили к иномаркам. Ну и наконец, многие иномарки переводили на агрегаты от отечественных автомобилей.

Мерседесы — только для элиты

Очень полюбились иномарки творческой элите Союза. Еще в 1976 году Высоцкий купил первый Mercedes W116 цвета "голубой металлик". Машина не уцелела — на ней спешивший на выступление Высоцкий врезался в трамвай. Через три года на гастролях в Германии музыкант приобрел еще один мерседес, более мощный.

В разное время иномарки были у Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Геннадия Хазанова, Эльдара Рязанова, Георгия Товстоногова. Художник Илья Глазунов, режиссер Сергей Бондарчук, балерина Майя Плисецкая тоже ездили на иностранных машинах.

Не отставали и спортсмены. Чемпионы мира и Олимпийских игр имели возможность купить машину за рубежом на призовые. Нередко чиновники, получавшие служебные иномарки, через систему обмена и списания становились их частными владельцами по символическим ценам.