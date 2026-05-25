16:00 25.05.2026
В Ингушетии оправдали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве

Статуя Фемиды. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии на основании вердикта коллегии присяжных оправдал местного жителя, которого обвиняли в том, что он из автомата застрелил двух мужчин из-за спора о земле, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Ранее сообщалось, что 30 апреля 2022 года в селении Мужичи Сунженского района между двумя семьями произошел конфликт из-за оспаривания права на земельный участок. В ходе конфликта один из мужчин из автомата Калашникова произвел 11 выстрелов в двух односельчан - родных братьев. От полученных телесных повреждений они скончались на месте.
По данным суда, коллегия присяжных заседателей, рассмотрев дело в отношении 30-летнего обвиняемого Адама Балаева, вынесла оправдательный вердикт, и подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда.
"Двадцать пятого мая Верховным судом Республики Ингушетия постановлен оправдательный приговор по обвинению Балаева в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ввиду его непричастности к совершению преступления. За оправданным признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции.
