В Индонезии турист погиб от удара молнии

ДЖАКАРТА, 25 мая — РИА Новости. Один турист погиб, еще четыре человека пострадали после удара молнии на вершине горы Монроло в провинции Южный Сулавеси в Индонезии, передает агентство ANTARA со ссылкой на спасательные службы.
По данным главы поисково-спасательного управления Макассара Мухаммада Арифа Анвара, трагедия произошла в воскресенье вечером, когда группа из пяти туристов поднялась на вершину горы Монроло высотой около 1109 метров.
"Четыре человека остались живы, один погиб. Погибший - Фаузан, 25 лет, житель округа Марос", - заявил Анвар.
По информации спасателей, во время подъема погода резко ухудшилась. Несмотря на сильный дождь, туристы добрались до вершины и решили сделать фотографии. В этот момент в группу ударила молния.
Сообщение о происшествии поступило спасателям спустя несколько часов. Для эвакуации пострадавших и тела погибшего были направлены более 40 сотрудников поисково-спасательных служб, пожарных, медиков и волонтеров.
"Гора отличается крутым и каменистым рельефом. На некоторых участках спасателям пришлось использовать веревки из-за очень крутых склонов. Эти технические сложности потребовали дополнительного времени для эвакуации", - отметил Анвар.
