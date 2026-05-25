В Индонезии турист погиб от удара молнии

ДЖАКАРТА, 25 мая — РИА Новости. Один турист погиб, еще четыре человека пострадали после удара молнии на вершине горы Монроло в провинции Южный Сулавеси в Индонезии, передает агентство ANTARA со ссылкой на спасательные службы.

По данным главы поисково-спасательного управления Макассара Мухаммада Арифа Анвара, трагедия произошла в воскресенье вечером, когда группа из пяти туристов поднялась на вершину горы Монроло высотой около 1109 метров.

"Четыре человека остались живы, один погиб. Погибший - Фаузан, 25 лет, житель округа Марос", - заявил Анвар.

По информации спасателей, во время подъема погода резко ухудшилась. Несмотря на сильный дождь, туристы добрались до вершины и решили сделать фотографии. В этот момент в группу ударила молния.

Сообщение о происшествии поступило спасателям спустя несколько часов. Для эвакуации пострадавших и тела погибшего были направлены более 40 сотрудников поисково-спасательных служб, пожарных, медиков и волонтеров.