Telegram-канал митрополита Илариона поблагодарил Захарову за поддержку

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Telegram-канал митрополита Илариона (Алфеева) выразил благодарность министерству иностранных дел РФ и лично официальному представителю МИД России Марии Захаровой за поддержку архиерея.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещал адвокат и российский консул. Двадцать пятого мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Затем сообщалось, что иерарх останется под стражей – окончательное процессуальное решение 25 мая принято не будет, предварительно решение ожидается 26 мая. Условия содержания защита считает недопустимыми - митрополит и сопровождавший его оператор длительное время находились без еды. Защита подчеркивает, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.
"Выражаем искреннюю благодарность министерству иностранных дел Российской Федерации, посольству и консульству России, а также официальному представителю МИД России Марии Захаровой за оперативную реакцию, принципиальную позицию и поддержку в сложившейся ситуации", - сообщается в Telegram-канале.
В сообщении подчеркивается, что особенно важно чувствовать, что российские граждане, оказавшиеся за пределами Родины в трудной ситуации, не остаются без внимания и защиты со стороны своего государства.
"Поддержка, оказанная в эти часы, имеет большое человеческое и принципиальное значение. Мы надеемся на объективное, независимое и прозрачное разбирательство всех обстоятельств произошедшего, с полным соблюдением законных прав и процессуальных гарантий", - подчеркивается в Telegram-канале.
Митрополит Иларион (Алфеев) – в 2009-2022 годах - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. В его Telegram-канале отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.