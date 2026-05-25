Правозащитник рассказал о мере пресечения митрополиту Илариону

Краткий пересказ от РИА ИИ Чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Задержанный в Чехии по подозрению в хранении наркотиков митрополит Иларион (Алфеев) может быть арестован на месяц, сказал РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, изучивший обстоятельства задержания и позицию защиты митрополита.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.

"( Митрополит Иларион - ред.) помещен в изолятор задержанных лиц, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения. В странах Европейского союза по подобным статьям обычно просят следствие арестовать человека на месяц", - сказал Мельников

Он отметил, что мерой пресечения может быть также залог или аналог домашнего ареста.

"Может быть использование технических средств, то есть электронного браслета", - добавил правозащитник.

Митрополита Илариона посетили адвокат и российский консул. Двадцать пятого мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Иерарх остается под стражей. Предварительно решение об этом ожидается 26 мая.