Рейтинг@Mail.ru
Правозащитник рассказал о мере пресечения митрополиту Илариону - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:37 25.05.2026
Правозащитник рассказал о мере пресечения митрополиту Илариону

Мельников: митрополит Иларион может быть арестован на месяц

© РИА Новости / Сергей ПятаковМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Митрополит Иларион
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.
  • Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что митрополиту Илариону могут избрать меру пресечения в виде ареста на месяц, залога или домашнего ареста с использованием электронного браслета.
  • Защита митрополита Илариона считает условия его содержания недопустимыми и подчеркивает, что он отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Задержанный в Чехии по подозрению в хранении наркотиков митрополит Иларион (Алфеев) может быть арестован на месяц, сказал РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, изучивший обстоятельства задержания и позицию защиты митрополита.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании
Вчера, 19:17
"(Митрополит Иларион - ред.) помещен в изолятор задержанных лиц, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения. В странах Европейского союза по подобным статьям обычно просят следствие арестовать человека на месяц", - сказал Мельников.
Он отметил, что мерой пресечения может быть также залог или аналог домашнего ареста.
"Может быть использование технических средств, то есть электронного браслета", - добавил правозащитник.
Митрополита Илариона посетили адвокат и российский консул. Двадцать пятого мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Иерарх остается под стражей. Предварительно решение об этом ожидается 26 мая.
Условия содержания защита считает недопустимыми. По ее сведениям, митрополит и сопровождавший его оператор длительное время находились без еды. Защита подчеркивает, что митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В РПЦ назвали задержание митрополита Илариона в Чехии акцией устрашения
Вчера, 20:29
 
РелигияВ миреЧехияИван МельниковМитрополит Иларион (Алфеев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала