22:22 25.05.2026
Митрополиту Илариону подбросили наркотики, считает правозащитник

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Митрополит Иларион
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Митрополит Иларион. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.
  • Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает, что наркотики могли быть подброшены.
  • Допрос митрополита Илариона 25 мая продолжался более шести часов без перерыва, и он остается под стражей.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Обстоятельства задержания митрополита Илариона в Чехии наводят на мысль, что архиерею подбросили наркотики, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещали адвокат и российский консул. Допрос 25 мая продолжался более шести часов без перерыва. Иерарх остается под стражей, окончательное процессуальное решение, предварительно, ожидается 26 мая.
"Выглядит все, скорее, как будто наркотики подбросили... В багажнике нашли портфель, в котором были только эти неизвестные вещества и две банкноты по 50 евро. Досмотр проводился с процессуальными нарушениями без понятых и видеофиксации. Салон практически не осматривался. Как будто стояла задача что-то найти в определенном месте, в частности, в багажнике", - сказал РИА Новости Мельников, изучивший обстоятельства задержания архиерея и позицию его защиты.
Мельников рассказал, что в машине были четыре человека – митрополит Иларион, его водитель и два прихожанина, которых они подвозили.
"Прихожан этих просто отпустили. Задержали только двоих. Отца Илариона и водителя автомобиля", - рассказал адвокат.
