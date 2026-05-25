Задержанного в Чехии митрополита Илариона оставят под стражей до вторника

Краткий пересказ от РИА ИИ Процессуальное решение по делу митрополита Илариона, задержанного в Чехии, ожидается во вторник после получения результатов необходимых экспертиз.

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Задержанный в Чехии иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев), служащий в храме Петра и Павла в Карловых Варах, останется под стражей – окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет, предварительно, решение ожидается завтра, Задержанный в Чехии иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев), служащий в храме Петра и Павла в Карловых Варах, останется под стражей – окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет, предварительно, решение ожидается завтра, сообщили в Telegram-канале митрополита.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещал адвокат и российский консул. 25 мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва.

"По имеющейся у редакции информации, митрополит Иларион остается задержанным в Чехии . Окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет. На данный момент чешские органы правопорядка ожидают результаты необходимых экспертиз. После их получения будет определен дальнейший порядок действий. Предварительно решение ожидается завтра. Митрополит Иларион может быть либо освобожден, либо оставлен под стражей на время расследования при наличии соответствующего процессуального решения", - сказано в сообщении Telegram-канала митрополита.

Сторона защиты подчеркивает, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.

Ключевым вопросом, отмечается в сообщении, остается происхождение обнаруженных предметов, а также обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого, как ранее сообщили чешские СМИ со ссылкой на официальных представителей, был остановлен автомобиль митрополита.

Защита настаивает на полной проверке всех обстоятельств: содержания анонимного сообщения, законности остановки, процедуры досмотра, доступа к автомобилю до остановки, а также результатов экспертиз вещества, упаковки, контейнеров, отпечатков пальцев и следов ДНК.

"Эта позиция была заявлена до завершения текущих процессуальных действий. После комментария адвоката она может быть уточнена и дополнена", - отмечается в Telegram-канале митрополита Илариона.