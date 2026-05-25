Песков ответил на вопрос о задержании митрополита Илариона в Чехии

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кремлю ничего неизвестно о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что в Чехии сотрудники полиции задержали митрополита Русской православной церкви Илариона из-за якобы найденных в его автомобиле наркотиков. Позже в его Telegram-канале сообщили, что митрополит категорически отвергает причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Позже в окружении митрополита сообщили РИА Новости, что чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков, сейчас его допрашивают.
"Нет. Мы ничего не знаем на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли что-то в Кремле о задержании митрополита.
Митрополит Иларион был направлен на служение в Карловы Вары решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Он служит в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
