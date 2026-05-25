В Хабаровске в детсаду забыли предупредить пищеблок об аллергии ребенка
09:57 25.05.2026 (обновлено: 10:09 25.05.2026)
В Хабаровске в детсаду забыли предупредить пищеблок об аллергии ребенка

Воспитатели в Хабаровске забыли предупредить пищеблок о ребенке с аллергией

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском саду Хабаровска ребенок употребил в пищу продукт, вызвавший у него приступ аллергической реакции.
  • Воспитатели забыли предупредить пищеблок о присутствии ребенка с аллергией на молочную продукцию, в результате чего ему приготовили мясной рулет с молоком.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Воспитатели в детском саду Хабаровска, где ребенку потребовалась медпомощь после того, как он съел вызвавший у него аллергию продукт, забыли предупредить пищеблок о присутствии мальчика в учреждении, сообщили РИА Новости в самом детсаду.
В понедельник в СУСК сообщили, что 4-летний мальчик в детсаду употребил в пищу продукт питания, вызвавший у него приступ аллергической реакции, ему потребовалась медпомощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В следственном управлении РИА Новости рассказали, что состояние ребенка уточняется, сейчас он на амбулаторном лечении, приступ купировали сразу.
"Проводится служебное расследование. Воспитатель (контролировавшая организацию питания детей – ред.) работает. Воспитатели забыли предупредить пищеблок, что ребенок с аллергией сегодня присутствует в детском саду… Приготовили мясной рулет, куда добавили молока. У ребенка аллергия на молочную продукцию", - сказал собеседник.
Он отметил, что ребенку уже лучше, отечность спала, но у родителей все равно есть претензии.
ПроисшествияХабаровск
 
 
