Определены соискатели госпремии в области науки и технологий
Определены соискатели госпремии в области науки и технологий

На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий
На церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Определены соискатели государственной премии России в области науки и технологий за 2025 год.
  • Совет при президенте по науке и образованию будет рекомендовать соискателей Владимиру Путину для награждения.
  • На заседании президиума Совета определили три приоритетные работы.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Определены соискатели государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год, которых Совет при президенте РФ по науке и образованию будет рекомендовать Владимиру Путину для награждения, сообщил председатель президиума Совета, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Совет при президенте РФ по науке и образованию в понедельник подвел итоги работы по рассмотрению кандидатур для присуждения государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год, сообщил Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
"Определили соискателей, которых Совет будет рекомендовать главе государства для награждения. Их работы – важный практический вклад в развитие отечественной науки, достижение технологического лидерства нашей страны", - написал Медведев.
В ходе заседания он подчеркнул, что российские ученые продолжают совершать масштабные открытия, превращают фундаментальные знания в реальные технологии, в коммерческие проекты, которые служат укреплению обороноспособности страны, развитию экономики и повышению качества жизни людей.
"Это в полной мере относится и к тем претендентам, работы которых представлены на обсуждение совета... На заседании президиума Совета мы определили три приоритетные работы. Окончательное решение о присуждении премии, естественно, принимает глава государства", - сказал Медведев.
