Рейтинг@Mail.ru
Почти на 670 миллионов рублей поддержали бизнес Забайкалья за 5 месяцев - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:53 25.05.2026
Почти на 670 миллионов рублей поддержали бизнес Забайкалья за 5 месяцев

Сумма господдержки забайкальского бизнеса составила почти 670 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 670 миллионов рублей составила сумма государственной поддержки начинающего и действующего бизнеса Забайкалья в 2026 году, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Предпринимателям предоставляют микрозаймы, поручительства и другие виды помощи.
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Новак: cектор МСП в России должен стремиться к структурной трансформации
Вчера, 11:53
"По состоянию на 25 мая оказана поддержка на 669,2 миллиона рублей, из которых льготных займов – на 196,9 миллиона рублей, поручительств – на 472,3 миллиона рублей", – рассказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
При этом прирост за неделю составил 56,2 миллиона рублей.
"Для нас, как и раньше, остаются приоритетными направлениями производство, туризм, логистика, сервис, сельское хозяйство", – подытожила руководитель ведомства.
Развитие бизнеса в Забайкалье происходит благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала