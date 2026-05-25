Почти на 670 миллионов рублей поддержали бизнес Забайкалья за 5 месяцев

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 670 миллионов рублей составила сумма государственной поддержки начинающего и действующего бизнеса Забайкалья в 2026 году, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Предпринимателям предоставляют микрозаймы, поручительства и другие виды помощи.

"По состоянию на 25 мая оказана поддержка на 669,2 миллиона рублей, из которых льготных займов – на 196,9 миллиона рублей, поручительств – на 472,3 миллиона рублей", – рассказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.

При этом прирост за неделю составил 56,2 миллиона рублей.

"Для нас, как и раньше, остаются приоритетными направлениями производство, туризм, логистика, сервис, сельское хозяйство", – подытожила руководитель ведомства.