Госдума обсудит проекты об усилении контроля за медосмотром мигрантов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума 27 мая рассмотрит во втором чтении три законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, а также об ужесточении ответственности за подделку официальных документов, отказ и уклонение от освидетельствования, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.