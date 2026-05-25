Госдума обсудит проекты об усилении контроля за медосмотром мигрантов - РИА Новости, 25.05.2026
18:25 25.05.2026
Госдума обсудит проекты об усилении контроля за медосмотром мигрантов

Госдума 27 мая обсудит три проекта об усилении контроля за медосмотром мигрантов

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума 27 мая рассмотрит во втором чтении три законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов.
  • Одним из законопроектов предлагается сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования для иностранных граждан с 90 до 30 дней.
  • Также будут рассмотрены проекты об ужесточении ответственности за подделку официальных документов, отказ и уклонение от освидетельствования.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума 27 мая рассмотрит во втором чтении три законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, а также об ужесточении ответственности за подделку официальных документов, отказ и уклонение от освидетельствования, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"В среду, 27 мая, во втором чтении планируем обсудить три законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, а также об ужесточении ответственности за подделку официальных документов, отказ и уклонение от освидетельствования", - сказал Володин журналистам по итогам Совета Госдумы.
По его словам, одним из законопроектов, в частности, предлагается сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования втрое - с 90 до 30 дней для иностранных граждан, приехавших в РФ на три месяца и более. Он уточнил, что пройти освидетельствование можно будет только в уполномоченных на то медорганизациях.
"Борьба с нелегальной миграцией - один из приоритетов в законодательной работе Государственной Думы. На сегодняшний день уже принято 22 закона, которые сформировали правовую основу миграционной политики в нашей стране", - заключил он.
