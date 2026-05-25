Госдума обсудит проекты об усилении контроля за медосмотром мигрантов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума 27 мая рассмотрит во втором чтении три законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, а также об ужесточении ответственности за подделку официальных документов, отказ и уклонение от освидетельствования, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"В среду, 27 мая, во втором чтении планируем обсудить три законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, а также об ужесточении ответственности за подделку официальных документов, отказ и уклонение от освидетельствования", - сказал Володин журналистам по итогам Совета Госдумы.
По его словам, одним из законопроектов, в частности, предлагается сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования втрое - с 90 до 30 дней для иностранных граждан, приехавших в РФ на три месяца и более. Он уточнил, что пройти освидетельствование можно будет только в уполномоченных на то медорганизациях.
"Борьба с нелегальной миграцией - один из приоритетов в законодательной работе Государственной Думы. На сегодняшний день уже принято 22 закона, которые сформировали правовую основу миграционной политики в нашей стране", - заключил он.