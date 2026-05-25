18:25 25.05.2026
Госдума обсудит проекты об увеличении пошлин для мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 25.05.2026
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума рассмотрит два законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов.
  • Они затронут сборы при оформлении гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство.
  • По предварительным прогнозам, новые меры принесут дополнительные доходы в бюджет в размере около 15 миллиардов рублей в год.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении два законопроекта об увеличении ряда пошлин для мигрантов, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Во вторник, 26 мая, в первом чтении рассмотрим два законопроекта, касающиеся увеличения пошлин для мигрантов", - сказал Володин журналистам по итогам Совета Госдумы.
По его словам, предлагаемыми нормами предусматривается увеличение госпошлин: в 12 раз - с 4,2 до 50 тысяч рублей - при оформлении российского гражданства, в восемь раз - с 1,9 до 15 тысяч рублей - при оформлении разрешения на временное проживание, в пять раз - с 6 до 30 тысяч рублей - при оформлении вида на жительство.
Как подчеркнул председатель Госдумы, меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесут дополнительные доходы в бюджет - по предварительным прогнозам, порядка 15 миллиардов рублей в год.
