ЛДПР предложила освободить от экосбора НКО, производящие товары для СВО

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить волонтерские некоммерческие организации (НКО) от уплаты экологического сбора за товары, произведенные и безвозмездно переданные для нужд СВО и благотворительности.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления".

"Законопроектом предлагается установить, что экологический сбор не уплачивается в отношении массы отдельных товаров, включая товары личного пользования, произведенных некоммерческими организациями на территории РФ и безвозмездно переданных воинским частям и организациям Вооруженных сил РФ, другим войскам, воинским формированиями органам, добровольческим формированиям, создаваемым в соответствии с ФЗ "Об обороне", при условии их использования в ходе СВО, а также товаров, переданных безвозмездно в рамках благотворительной деятельности", - сказано в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, действующее законодательство не учитывает все особенности деятельности таких организаций: они изготавливают широкий перечень продукции - средства личной защиты, экипировку, технику, предметы первой необходимости - преимущественно за счет добровольных пожертвований, однако обязаны платить экосбор в общем порядке. Авторы инициативы подчеркивают, что дополнительные финансовые издержки могут существенно снизить объемы гуманитарной помощи.

Парламентарии также предлагают наделить правительство РФ правом утверждать перечень таких товаров и порядок подтверждения факта передачи и целевого использования продукции, что, как ожидается, исключит возможность злоупотреблений.

"С первого дня специальной военной операции десятки тысячи волонтеров объединились, кинув все свои силы на дело общей победы. У многих из них на фронте есть близкий человек - супруг, отец или сын, вставший на защиту своей Родины. Они трудятся не покладая рук, не получая за это ни копейки денег, а чаще - наоборот, вкладывая свои собственные. Им не нужны почести и благодарности, просто по-другому они не могут, так велит их сердце в этот сложный час", - рассказал РИА Новости Слуцкий

Лидер партии подчеркнул, что в том числе благодаря работе волонтеров у военных на передовой нет дефицита в маскировочных сетях, экипировке, одежде, лекарствах, продуктах питания и технических устройствах.