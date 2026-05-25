Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила освободить от экосбора НКО, производящие товары для СВО - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 25.05.2026
ЛДПР предложила освободить от экосбора НКО, производящие товары для СВО

РИА Новости: НКО, производящие товары для СВО, предложили освободить от экосбора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили освободить волонтерские НКО от уплаты экологического сбора за товары, произведенные и безвозмездно переданные для нужд СВО и благотворительности.
  • Изменения предлагается внести в закон «Об отходах производства и потребления».
  • Авторы инициативы подчеркивают, что дополнительные финансовые издержки могут существенно снизить объемы гуманитарной помощи.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить волонтерские некоммерческие организации (НКО) от уплаты экологического сбора за товары, произведенные и безвозмездно переданные для нужд СВО и благотворительности.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцами в пенсии
27 ноября 2025, 19:49
"Законопроектом предлагается установить, что экологический сбор не уплачивается в отношении массы отдельных товаров, включая товары личного пользования, произведенных некоммерческими организациями на территории РФ и безвозмездно переданных воинским частям и организациям Вооруженных сил РФ, другим войскам, воинским формированиями органам, добровольческим формированиям, создаваемым в соответствии с ФЗ "Об обороне", при условии их использования в ходе СВО, а также товаров, переданных безвозмездно в рамках благотворительной деятельности", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, действующее законодательство не учитывает все особенности деятельности таких организаций: они изготавливают широкий перечень продукции - средства личной защиты, экипировку, технику, предметы первой необходимости - преимущественно за счет добровольных пожертвований, однако обязаны платить экосбор в общем порядке. Авторы инициативы подчеркивают, что дополнительные финансовые издержки могут существенно снизить объемы гуманитарной помощи.
Парламентарии также предлагают наделить правительство РФ правом утверждать перечень таких товаров и порядок подтверждения факта передачи и целевого использования продукции, что, как ожидается, исключит возможность злоупотреблений.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО
1 марта, 17:46
"С первого дня специальной военной операции десятки тысячи волонтеров объединились, кинув все свои силы на дело общей победы. У многих из них на фронте есть близкий человек - супруг, отец или сын, вставший на защиту своей Родины. Они трудятся не покладая рук, не получая за это ни копейки денег, а чаще - наоборот, вкладывая свои собственные. Им не нужны почести и благодарности, просто по-другому они не могут, так велит их сердце в этот сложный час", - рассказал РИА Новости Слуцкий.
Лидер партии подчеркнул, что в том числе благодаря работе волонтеров у военных на передовой нет дефицита в маскировочных сетях, экипировке, одежде, лекарствах, продуктах питания и технических устройствах.
"В рамках множества прошедших встреч, круглых столов и форумов волонтеры озвучивали проблему с уплатой экологического сбора и сегодня мы направляем на заключение правительства данный законопроект. Только встав плечом к плечу мы добьемся полной и безоговорочной победы", - заключил он.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Госдума утвердила закон о господдержке НКО, работающим с ветеранами СВО
7 декабря 2025, 10:31
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала