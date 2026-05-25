Число пострадавших из-за удара по Горловке возросло до шести

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число раненых жителей в результате беспилотной атаки ВСУ на Горловку в ДНР возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее глава города сообщал о пяти пострадавших из-за атаки ВСУ и повреждениях ряда домов.
"Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до шести", - написал Приходько в канале на платформе "Макс".
