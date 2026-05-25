Специалисты создадут 3D-модель затонувшего парохода "Князь Горчаков"

Вид на Золотой мост в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вид на Золотой мост в бухте Золотой Рог во Владивостоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты создадут высокоточную 3D-модель и проведут историческую экспертизу затонувшего парохода "Князь Горчаков".

Пароход был найден силами Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого недалеко от Владивостока.

В ходе подводного обследования специалисты зафиксировали пробоину в носовой части корпуса судна, лежащего на глубине 74 метра, которая предположительно образовалась в результате подрыва на мине.

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Специалисты создадут высокоточную 3D-модель и проведут историческую экспертизу затонувшего после подрыва на мине в 1906 году парохода "Князь Горчаков", который ранее был найден силами Тихоокеанского флота неподалеку от Владивостока, сообщает ТОФ.

По данным ТОФ , в заливе Петра Великого специалисты Гидрографической службы совместно с фондом "Люди моря", при содействии коммерческих и поисковых организаций провели экспедицию с выходом к месту обнаруженного силами флота пароходного судна, затонувшего в начале XX века. Экспедиция проводилась для детального обследования лежащего пароходного судна, сбора материала для его идентификации и установления причин гибели.

"Визуальное обследование позволяет с высокой долей вероятности говорить, что найден пароход "Князь Горчаков", но окончательно сделать заключение можно будет после создания на основе собранных материалов высокоточной 3D-модели и последующей исторической экспертизы", - говорится в сообщении.

В экспедиции были задействованы гражданское научное судно "Ламантин" и большой гидрографический катер "Юрий Трофимов" ТОФ. Основные работы проводились на борту "Ламантина" с использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата тяжелого класса Triton XLX.

"В ходе подводного обследования специалисты зафиксировали пробоину в носовой части корпуса судна, лежащего на глубине 74 метра, предположительно, образовавшуюся в результате подрыва на мине, сняли параметры и произвели комплексное фотографирование", - отмечает ТОФ.

В пресс-службе флота РИА Новости добавили, что также участники экспедиции с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата в память о погибшем судне спустили на воду венок и установили на корпусе лежащего на грунте судна табличку "Князь Горчаков".