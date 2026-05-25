Специалисты создадут 3D-модель затонувшего парохода "Князь Горчаков"
09:21 25.05.2026 (обновлено: 10:52 25.05.2026)
Специалисты создадут 3D-модель затонувшего парохода "Князь Горчаков"

Специалисты создадут 3D-модель парохода, затонувшего в Приморье в 1906 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты создадут высокоточную 3D-модель и проведут историческую экспертизу затонувшего парохода "Князь Горчаков".
  • Пароход был найден силами Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого недалеко от Владивостока.
  • В ходе подводного обследования специалисты зафиксировали пробоину в носовой части корпуса судна, лежащего на глубине 74 метра, которая предположительно образовалась в результате подрыва на мине.
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Специалисты создадут высокоточную 3D-модель и проведут историческую экспертизу затонувшего после подрыва на мине в 1906 году парохода "Князь Горчаков", который ранее был найден силами Тихоокеанского флота неподалеку от Владивостока, сообщает ТОФ.
По данным ТОФ, в заливе Петра Великого специалисты Гидрографической службы совместно с фондом "Люди моря", при содействии коммерческих и поисковых организаций провели экспедицию с выходом к месту обнаруженного силами флота пароходного судна, затонувшего в начале XX века. Экспедиция проводилась для детального обследования лежащего пароходного судна, сбора материала для его идентификации и установления причин гибели.
"Визуальное обследование позволяет с высокой долей вероятности говорить, что найден пароход "Князь Горчаков", но окончательно сделать заключение можно будет после создания на основе собранных материалов высокоточной 3D-модели и последующей исторической экспертизы", - говорится в сообщении.
В экспедиции были задействованы гражданское научное судно "Ламантин" и большой гидрографический катер "Юрий Трофимов" ТОФ. Основные работы проводились на борту "Ламантина" с использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата тяжелого класса Triton XLX.
"В ходе подводного обследования специалисты зафиксировали пробоину в носовой части корпуса судна, лежащего на глубине 74 метра, предположительно, образовавшуюся в результате подрыва на мине, сняли параметры и произвели комплексное фотографирование", - отмечает ТОФ.
В пресс-службе флота РИА Новости добавили, что также участники экспедиции с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата в память о погибшем судне спустили на воду венок и установили на корпусе лежащего на грунте судна табличку "Князь Горчаков".
Пароход "Князь Горчаков" подорвался на морской мине 18 мая 1906 года в районе острова Аскольд на подходе к Владивостоку по пути из Одессы. Попытки экипажа спасти судно оказались безуспешными, и спустя короткое время "Князь Горчаков" затонул. Вся команда успела покинуть борт на шлюпках. Ранее поискам затонувшего судна препятствовали сложный район интенсивного судоходства, постоянные туманы и ограниченная видимость, отмечали в ТОФ.
