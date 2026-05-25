"Аррхениус" на маршруте нигде не останавливался, заявил капитан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Газовоз "Аррхениус" следовал по маршруту из Антверпена в Усть-Лугу со скоростью 14,8 узлов.
- По словам капитана судна, остановок на небыло.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Газовоз "Аррхениус" следовал по маршруту из Антверпена в Усть-Лугу со скоростью 14,8 узлов и нигде не останавливался, сообщил на видео ЦОС ФСБ России капитан судна Игорь Лой.
По данным ФСБ, предотвращен теракт на судне "Аррхениус", прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины.
«
"На маршруте из порта Антверпен в порт Усть-Луга пароход (Аррхениус - ред.) следовал со скоростью 14,8 узлов, средняя скорость. Судно нигде по маршруту не останавливалось", - сказал Лой.