СК рассказал о характере повреждений "Арктик Метагаза"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море 3 марта.
- Характер повреждений судна свидетельствует о внешнем воздействии взрывных устройств.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Характер повреждений газовоза "Арктик Метагаз", атакованного в Средиземном море, свидетельствует о воздействии взрывных устройств снаружи судна, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Характер повреждений свидетельствует о внешнем воздействии поражающих факторов взрывных устройств", - сказала она.
Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз "Арктик Метагаз" 3 марта был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. По данным МИД РФ, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошли пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. Остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.