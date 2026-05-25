Появились кадры газовоза "Арктик Метагаз", атакованного в Средиземном море

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следственный комитет России показал, как выглядит газовоз "Арктик Метагаз", который был атакован в Средиземном море в марте этого года, соответствующее видео распространила пресс-служба СК РФ.
На кадрах видно, что корабль частично подтоплен. Кроме того, взрывом уничтожена часть обшивки внутренних отделений, а половина судна - обгорела.
Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз "Арктик Метагаз" 3 марта был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошли пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. Остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.