Роскачество объяснило, почему не стоит пить газировку в жару

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Утолять жажду газировками не рекомендуется, потому что они только ее усиливают из-за большого содержания сахара, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара, потому что они не утоляют, а вызывают жажду", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, для избежания обезвоживания стоит пить больше воды, чтобы восполнить воду, которая выделяется из тела.

"Высчитывается норма не так уж и сложно: в среднем с потом и дыханием человек теряет около 0,5 литра воды, а с мочой выводится около полутора литров. Итого – два литра воды, потерянной организмом за сутки. В жаркую погоду и при физической нагрузке потери могут быть больше", - объяснили они.

Роскачестве подчеркнули, что потеря даже 10% жидкости может иметь последствия для организма. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости и ухудшению общего самочувствия.

Кроме этого, хорошо жажду утоляет квас благодаря содержанию углекислоты, аминокислот и их способности задерживаться в организме. Также в квасе содержатся полезные вещества – кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В, витамин С.