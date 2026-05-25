05:36 25.05.2026 (обновлено: 09:40 25.05.2026)
Роскачество объяснило, почему не стоит пить газировку в жару

Банки с газированным напитком на прилавке магазина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утолять жажду газировками не рекомендуется, потому что они не утоляют, а усиливают ее из-за большого содержания сахара.
  • Для избежания обезвоживания стоит пить больше воды, чтобы восполнить потерю жидкости организмом.
  • Хорошими способами утолить жажду являются квас, чай и соки (последние рекомендуется разбавлять водой).
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Утолять жажду газировками не рекомендуется, потому что они только ее усиливают из-за большого содержания сахара, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара, потому что они не утоляют, а вызывают жажду", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, для избежания обезвоживания стоит пить больше воды, чтобы восполнить воду, которая выделяется из тела.
"Высчитывается норма не так уж и сложно: в среднем с потом и дыханием человек теряет около 0,5 литра воды, а с мочой выводится около полутора литров. Итого – два литра воды, потерянной организмом за сутки. В жаркую погоду и при физической нагрузке потери могут быть больше", - объяснили они.
В Роскачестве подчеркнули, что потеря даже 10% жидкости может иметь последствия для организма. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости и ухудшению общего самочувствия.
Кроме этого, хорошо жажду утоляет квас благодаря содержанию углекислоты, аминокислот и их способности задерживаться в организме. Также в квасе содержатся полезные вещества – кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В, витамин С.
Помимо этого, в организации упомянули чай и соки, как хорошие способы утолить жажду. При этом соки рекомендуется разбавлять водой.
