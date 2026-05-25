Гаттузо станет новым главным тренером "Лацио"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подпишет контракт с футбольным клубом "Лацио" на два года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Как отмечает инсайдер, действующий тренер "Лацио" Маурицио Сарри возглавит другой итальянский клуб - "Аталанту".
По итогам сезона-2025/26 "Лацио" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
