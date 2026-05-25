Гаттузо станет новым главным тренером "Лацио"
17:06 25.05.2026 (обновлено: 17:07 25.05.2026)
Гаттузо станет новым главным тренером "Лацио"

Экс-тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо возглавит "Лацио"

Дженнаро Гаттузо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подпишет контракт с футбольным клубом «Лацио» на два года.
  • Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии после того, как команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
  • Действующий тренер «Лацио» Маурицио Сарри возглавит другой итальянский клуб — «Аталанту».
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подпишет контракт с футбольным клубом "Лацио" на два года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Гаттузо 3 апреля покинул пост главного тренера сборной Италии, после того как "Скуадра адзурра" не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
Как отмечает инсайдер, действующий тренер "Лацио" Маурицио Сарри возглавит другой итальянский клуб - "Аталанту".
Гаттузо 48 лет, в качестве тренера он также возглавлял итальянские "Палермо", "Пизу", "Милан", "Наполи", швейцарский "Сьон", греческий ОФИ, испанскую "Валенсию", французский "Марсель" и хорватский "Хайдук". В сезоне-2019/20 специалист завоевал с "Наполи" Кубок Италии.
По итогам сезона-2025/26 "Лацио" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
ФутболИталияМаурицио СарриДженнаро ГаттузоЛациоАталантаНаполи
 
