Как живет артист "Аншлага" Юрий Гальцев

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Юрию Гальцеву — российскому артисту эстрады и клоунады, пародисту, актеру театра и кино, в этом году исполнилось 65 лет. Щедро наделенный талантом, он легко сумел достичь успеха и стал одним из самых востребованных юмористов российской эстрады.

Как сложилась его карьера и дальнейшая жизнь?

"Родился в исторический момент"

Юрий Гальцев родился 12 апреля 1961 года в Кургане. Мальчика назвали в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

"Через час после моего рождения по радио объявляют, что Юрий Гагарин полетел в космос. На следующий день к маминой койке подходит делегация из горкома: "Ваш сын появился на свет в такой исторический момент, хорошо бы назвать его Юрием", — вспоминал артист.

В школе мальчик прекрасно учился, посещал дополнительные секции и кружки, а также успевал помогать родителям. Сам Юрий рассказывал, как больше всего обожал проводить время в классе моделирования и техники.

В 18 лет Гальцев поступил в машиностроительный институт в родном Кургане. Но на первом курсе его захватил театральный кружок, а со временем он попал и в студенческий театр — после этого у молодого Юрия появилось стойкое желание стать актером.

После окончания института Юрий Николаевич уехал в Ленинград.

"Резиновое лицо"

В Ленинградский институт театра, музыки и кинематографа артист легко поступил с первого раза. На первом курсе Юрий прилежно учился, а также старался изучить и познать Северную Пальмиру. Гальцев обошел весь Эрмитаж, прекрасно ориентировался на улицах города и мог легко проводить экскурсии.

Уже на втором курсе актер попал в труппу театра "Буфф". Неповторимая мимика Юрия Николаевича позволила ему получить звание "Резиновое лицо" на фестивале клоунады во Франции. Но настоящая слава пришла к нему в конце 1990-х благодаря дуэту с Геннадием Ветровым и участию в "Аншлаге" и "Юрмалине". Гальцев выгодно отличался тем, что во время выступления нередко применял музыкальные инструменты: он выходил с баяном, гитарой, балалайкой.

Актер заслужил множество наград: Гран-при Всероссийского конкурса эстрады, "Золотой Остап", Кубок Аркадия Райкина, который вручил сам Михаил Жванецкий.

Более девяноста фильмов

В 1998-м Гальцева впервые пригласили на главную роль в фильме-пародии "Бобака Саскервилей". Его партнерами по проекту стали Алексей Лебединский и Дмитрий Нагиев.

Также он снимался в криминальных драмах. Например, исполнил роль в картине "Все золото мира", где можно было увидеть Игоря Лифанова, Игоря Скляра и других звезд Северной столицы.

В 2018-м сыграл в музыкальном фильме "Один день лета", а в 2019-м снялся в биографической ленте "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Снимается он и последние годы. В 2021-м на экраны вышел фильм "Кощей. Начало", где Гальцев преобразился в Водяного.

Всего на его счету актера уже более 90 кинокартин.

"В этом наша доля"

Артист сразу поддержал проведение специальной военной операции на Украине. После начала СВО он посещает госпитали с выступлениями и общается с ранеными бойцами.

"Я ездил туда не один раз. Для поднятия духа у парней. Ездил с моими актерами и музыкантами. Работали как могли. Но что мы можем сделать? Пели песни", — рассказывал артист в интервью.

Кроме того, юморист поделился воспоминанием о встрече с раненым бойцом и его матерью.

"Спросила: "Можно с вами сфотографироваться?" Я сказал, что конечно. Парень пожал мою руку и сказал: "Мама так обрадовалась. Впервые за время, сколько она в больнице, увидел у нее такие счастливые глаза". В этом, наверное, наша доля", — отметил Гальцев.