Эксперт рассказала, с чем связано желание сидеть по ночам в гаджетах

Краткий пересказ от РИА ИИ Психолог Кристина Морозова рассказала, что желание сидеть по ночам в гаджетах возникает из-за нехватки времени на себя, высокого уровня стресса и тревоги.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Желание сидеть по ночам в гаджетах возникает из-за нехватки времени на себя, высокого уровня стресса и тревоги, рассказала психолог Кристина Морозова.

По словам психолога, прокрастинация сна - достаточно распространенное явление, выражающееся в оттягивании сна, несмотря на усталость, и выборе вместо этого просмотра сериалов или зависания в соцсетях.

"Сидение в телефоне приводит к выбросу дофамина, который считается гормоном счастья. Именно из-за него формируется привычка использовать по ночам гаджеты в ущерб сну. Другими причинами такого поведения специалистка назвала нехватку времени на себя в течение дня, высокий уровень стресса и тревоги", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Морозову.