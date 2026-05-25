Эксперт рассказала, с чем связано желание сидеть по ночам в гаджетах
11:48 25.05.2026 (обновлено: 11:49 25.05.2026)
Эксперт рассказала, с чем связано желание сидеть по ночам в гаджетах

Морозова: желание сидеть по ночам в гаджетах возникает из-за стресса и тревоги

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психолог Кристина Морозова рассказала, что желание сидеть по ночам в гаджетах возникает из-за нехватки времени на себя, высокого уровня стресса и тревоги.
  • Прокрастинация сна — распространенное явление, выражающееся в оттягивании сна, несмотря на усталость.
  • Использование гаджетов по ночам формирует привычку из-за выброса дофамина, который считается гормоном счастья.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Желание сидеть по ночам в гаджетах возникает из-за нехватки времени на себя, высокого уровня стресса и тревоги, рассказала психолог Кристина Морозова.
По словам психолога, прокрастинация сна - достаточно распространенное явление, выражающееся в оттягивании сна, несмотря на усталость, и выборе вместо этого просмотра сериалов или зависания в соцсетях.
"Сидение в телефоне приводит к выбросу дофамина, который считается гормоном счастья. Именно из-за него формируется привычка использовать по ночам гаджеты в ущерб сну. Другими причинами такого поведения специалистка назвала нехватку времени на себя в течение дня, высокий уровень стресса и тревоги", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Морозову.
Она пояснила, что прокрастинация сна может быть попыткой снизить уровень стресса с помощью отвлекающих занятий.
