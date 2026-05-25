Сборная ДР Конго не поедет в Киншасу на сборы перед ЧМ-2026 из-за Эболы

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная Демократической Республики Конго (ДРК) не поедет в Киншасу на спортивные сборы, чтобы исключить возможность заражения спортсменов лихорадкой Эбола, следует из заявления Конголезской федерации футбола (FECOFA), опубликованного в понедельник.