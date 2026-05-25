Рейтинг@Mail.ru
Сборная ДР Конго не поедет в Киншасу на сборы перед ЧМ-2026 из-за Эболы - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:34 25.05.2026
Сборная ДР Конго не поедет в Киншасу на сборы перед ЧМ-2026 из-за Эболы

Сборная ДРК не поедет в Киншасу на сборы перед ЧМ-2026 из-за Эболы

© Фото : Пресс-служба CAFФутболисты сборной ДР Конго
Футболисты сборной ДР Конго - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Пресс-служба CAF
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Демократической Республики Конго не поедет в Киншасу на сборы перед ЧМ-2026 из-за риска заражения лихорадкой Эбола.
  • Конголезская федерация футбола заявила, что сборная примет участие в чемпионате мира по футболу, несмотря на распространение вируса Эбола.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сборная Демократической Республики Конго (ДРК) не поедет в Киншасу на спортивные сборы, чтобы исключить возможность заражения спортсменов лихорадкой Эбола, следует из заявления Конголезской федерации футбола (FECOFA), опубликованного в понедельник.
Конголезская федерация футбола в понедельник объявила, что сборная Демократической Республики Конго примет участие в чемпионате мира по футболу, несмотря на распространение вируса Эбола в африканском государстве. FECOFA заявила, что оповестила FIFA о принятии всех мер, чтобы не подвергать игроков рискам, связанным с эпидемией.
"Президент FECOFA (Верон Мосенго-Омба) сообщил, что национальная сборная, которая должна была отправиться в Киншасу на учебно-тренировочные сборы перед тем, как продолжить тренировки в Бельгии, откажется от своего первоначального плана", - говорится в документе федерации футбола.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республики Конго завершилась в октябре 2025 года.
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Эбола не помешает сборной ДР Конго сыграть на чемпионате мира по футболу
Вчера, 17:09
 
ФутболДР КонгоМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала