В Испании заявили, что выиграют чемпионат мира-2026
14:56 25.05.2026
В Испании заявили, что выиграют чемпионат мира-2026

Тренер сборной Испании: мы способны выиграть чемпионат мира по футболу-2026

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что считает свою команду одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. В понедельник де ла Фуэнте огласил окончательный состав сборной на турнир.
"Мы чувствуем себя фаворитами и способны выиграть чемпионат мира. Но это нам ничего не гарантирует, конечно. Есть и другие сборные, которые также претендуют на трофей. У нас есть желание сражаться на полную катушку, но в футболе можно проиграть, даже если ты превосходишь соперника. Мы будем бороться за все, в этом никто не сомневается", - приводит слова де ла Фуэнте с пресс-конференции Marca.
В окончательный состав сборной было вызвано восемь футболистов "Барселоны" и ни одного игрока мадридского "Реала".
"Я являюсь тренером и не смотрю на то, откуда футболисты. Это игроки сборной, у меня нет командных предпочтений. Все, чего я хочу, - это чтобы эти футболисты гордились тем, что представляют сборную", - добавил де ла Фуэнте.
