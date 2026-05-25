В Испании заявили, что выиграют чемпионат мира-2026

"Мы чувствуем себя фаворитами и способны выиграть чемпионат мира. Но это нам ничего не гарантирует, конечно. Есть и другие сборные, которые также претендуют на трофей. У нас есть желание сражаться на полную катушку, но в футболе можно проиграть, даже если ты превосходишь соперника. Мы будем бороться за все, в этом никто не сомневается", - приводит слова де ла Фуэнте с пресс-конференции Marca.