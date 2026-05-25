Футбольные клубы "Рома" и "Комо" завоевали путевки в Лигу чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянские команды «Рома» и «Комо» гарантировали себе путевки в футбольную Лигу чемпионов в сезоне-2026/27.
- «Рома» обыграла «Верону» со счетом 2:0 в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии.
- «Комо» разгромил «Кремонезе» со счетом 4:1 и впервые за свою 119-летнюю историю сыграет в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Итальянские команды "Рома" и "Комо" гарантировали путевки в футбольную Лигу чемпионов в сезоне-2026/27.
В воскресенье "Рома" обыграла "Верону со счетом 2:0 в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии. Мячи забили Дониелл Мален (56-я) и Стефан Эль-Шаарави (90+3-я минуты). Защитник "Вероны" Николас Валентини был удален на 50-й минуте.
24 мая 2026 • начало в 21:45
56’ • Дониэлл Мален
90’ • Стефан Эль-Шаарави
В другом матче "Комо" разгромил "Кремонезе" со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Люка Да Кунья (74, с пенальти, и 81), мячи также забили Хесус Родригес (36) и Анастасиос Дувикас (51). У "Кремонезе" отличился Федерико Бонаццоли (55), а его одноклубник Альберто Грасси получил красную карточку (71).
24 мая 2026 • начало в 21:50
55’ • Федерико Бонаццоли (П)
36’ • Jesus Rodriguez
51’ • Анастасиос Дувикас
74’ • Люка да Кунья (П)
81’ • Люка да Кунья
"Рома" набрав 73 очка, заняла третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. "Комо" с 71 баллом расположился на четвертом месте. Обе команды гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне. "Комо" впервые сыграет в Лиге чемпионов за свою 119-летнюю историю.
