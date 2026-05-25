Опубликована архитектура программы форума "Балтийский уикенд"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Программа Международного форума по коммуникациям "Балтийский уикенд" в этом году построена вокруг восьми тематических треков, отражающих ключевые запросы бизнеса, государства и профессионального сообщества, сообщает оргкомитет.



Форум пройдет 24-25 сентября в Санкт-Петербурге. В центре внимания его участников будут практическое применение ИИ, личный бренд руководителя, лучшие региональные и отраслевые кейсы, антикризисные коммуникации, изменения законодательства и другие вопросы.



Так, первый трек "ИИ без воды: только практические кейсы, только хардкор" будет посвящен презентациям кейсов, в которых нейросети уже помогают повышать эффективность и получать новые результаты. Отдельное внимание участники уделят обзору инструментов для коммуникаторов, вопросам этики, проверки достоверности и качества контента.



Трек "Личный бренд vs польза для бизнеса" сфокусируется на том, как изменилась роль руководителя как публичной фигуры и какие ошибки компании совершают в работе с брендом первого лица. Планируется обсудить и персональный бренд самого коммуникатора как дополнительную ценность для бизнеса. Трек "Наша визитная карточка: диалог с CEO" будет посвящен взаимодействию руководителя и его коммуникатора, эффективности такой связки в работе.



Большой блок программы объединит лучшие коммуникационные кейсы на стыке отраслей, регионов, государства, бизнеса и общества. В него войдут дискуссии о сильных региональных проектах, применимости отраслевых практик в разных секторах, партнерствах государства и бизнеса. Отдельный трек будет посвящен тому, как брендам выстраивать разговор с аудиториями разных возрастов. В центре обсуждения — ожидания "зумеров" и "альф", взгляд исследователей на эти группы и выводы для бизнеса.



Участники трека об антикризисных коммуникациях обсудят, какие нарративы работают в условиях ограничений и почему одни коммуникационные решения оказываются устойчивыми, а другие приводят к репутационным провалам. В программу также вошел трек "Человек и закон", посвященный изменениям законодательства в 2026 году и их влиянию на индустрию. Впервые в программе появится сессия для специалистов младшего и среднего уровня, посвященная профессиональному росту и практическим инструментам, полезным в коммуникационной работе.



"Мы стремились сделать программу не просто актуальной, а прикладной, такой, чтобы за каждой дискуссией стояли конкретные кейсы, рабочие инструменты и откровенный профессиональный разговор о том, что в коммуникациях действительно дает результат, а что требует переосмысления", — приводится в сообщении комментарий председателя оргкомитета "Балтийский уикенд", генерального директора SPN Communications, вице-президента РАСО Андрея Баранникова.