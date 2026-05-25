В Госдуме оценили объем рынка партнерского финансирования

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Объем партнерского финансирования в ближайшее время может вырасти до 1 триллиона рублей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Парламентской газете". "Сегодня партнерское финансирование делает только первые шаги... Сейчас он (объем - ред.) измеряется десятками миллиардов рублей. Это очень мало. И его нужно наращивать. Рассчитываем, что уже в ближайшее время объем вырастет до одного триллиона рублей", - сказал Аксаков

Депутат напомнил, что ранее был принят соответствующий закон, потом его действие продлили.

"Он учитывает в том числе и вероисповедание потенциальных инвесторов, поскольку у нас есть часть верующих, которые не хотят участвовать в зарабатывании денег на процентах", - отметил парламентарий.