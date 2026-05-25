В Госдуме оценили объем рынка партнерского финансирования

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Объем партнерского финансирования в ближайшее время может вырасти до 1 триллиона рублей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сегодня партнерское финансирование делает только первые шаги... Сейчас он (объем - ред.) измеряется десятками миллиардов рублей. Это очень мало. И его нужно наращивать. Рассчитываем, что уже в ближайшее время объем вырастет до одного триллиона рублей", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
Депутат напомнил, что ранее был принят соответствующий закон, потом его действие продлили.
"Он учитывает в том числе и вероисповедание потенциальных инвесторов, поскольку у нас есть часть верующих, которые не хотят участвовать в зарабатывании денег на процентах", - отметил парламентарий.
По словам Аксакова, партнерское финансирование основано на принципе партнерства между инвестором и клиентом в распределении как прибыли, так и рисков, а в отличие от традиционного кредитования, здесь нет фиксированного процента - доход зависит от реальных результатов.
