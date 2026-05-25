ФФККР опубликовала расписание сезона

Сезон откроется 19–20 сентября контрольными прокатами основного состава сборной России на московской «ЦСКА Арене».

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Саранск примет Финал Гран-при России по фигурному катанию в предстоящем сезоне, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля 2027 года. Первый этап Гран-при состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 19 октября 2026 года. Также этапы пройдут в Санкт-Петербурге (22-26 октября), Красноярске (30 октября - 2 ноября), Екатеринбурге (6-9 ноября) и Омске (13-16 ноября).

С 27 по 30 ноября в Москве пройдет чемпионат страны по прыжковым элементам. Затем в Челябинске с 16 по 21 декабря состоится чемпионат России. С 12 по 15 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала.