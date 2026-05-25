ФФККР опубликовала расписание сезона
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
13:28 25.05.2026 (обновлено: 13:31 25.05.2026)
ФФККР опубликовала расписание сезона

Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Саранске

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саранск примет Финал Гран-при России по фигурному катанию с 25 по 28 февраля 2027 года.
  • Первый этап Гран-при состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 19 октября 2026 года, а последующие этапы пройдут в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске.
  • Сезон откроется 19–20 сентября контрольными прокатами основного состава сборной России на московской «ЦСКА Арене».
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Саранск примет Финал Гран-при России по фигурному катанию в предстоящем сезоне, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля 2027 года. Первый этап Гран-при состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 19 октября 2026 года. Также этапы пройдут в Санкт-Петербурге (22-26 октября), Красноярске (30 октября - 2 ноября), Екатеринбурге (6-9 ноября) и Омске (13-16 ноября).
С 27 по 30 ноября в Москве пройдет чемпионат страны по прыжковым элементам. Затем в Челябинске с 16 по 21 декабря состоится чемпионат России. С 12 по 15 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала.
Сезон откроется 19-20 сентября контрольными прокатами основного состава сборной России, которые пройдут на московской "ЦСКА Арене".
Фигурное катание
 
