Ученые прогнозируют сокращение населения Эстонии почти вдвое к концу века - РИА Новости, 25.05.2026
16:07 25.05.2026
Ученые прогнозируют сокращение населения Эстонии почти вдвое к концу века

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые прогнозируют сокращение населения Эстонии почти вдвое — до 670 тысяч человек к концу века из-за низкой рождаемости.
  • Число новорожденных в Эстонии уменьшится на две трети — примерно до 3,7 тысячи в год.
  • При ежегодной иммиграции на 8 тысяч человек больше, чем эмиграции, численность населения сохранится на нынешнем уровне, но доля эстонцев в общей численности населения составит меньше половины.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ученые прогнозируют сокращение населения Эстонии почти вдвое - до 670 тысяч человек к концу века из-за низкой рождаемости, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на подготовленный учеными Таллиннского университета прогноз.
По состоянию на 2026 год, численность населения Эстонии составляет около 1,36 миллиона человек. Как отмечается в материале, в течение последних двух лет в Эстонии родились менее 10 тысяч детей. Согласно ERR, решения о рождении детей откладываются из-за изменения в эстонском обществе ценностей и отношения к родительству, а также из-за различных внешних кризисов и быстрого роста стоимости жизни.
"Прогноз показал, что низкая рождаемость вместе со сбалансированной миграцией приведут к тому, что численность населения Эстонии к концу века... сократится почти наполовину, снизившись до 670 тысяч жителей. Число новорожденных в процессе сокращения уменьшится на две трети – примерно до 3,7 тысячи в год", - говорится в сообщении.
Телерадиокомпания со ссылкой на отчет пишет, что при положительном миграционном сальдо можно избежать падения численности населения Эстонии: если в страну ежегодно будут переезжать на 8 тысяч человек больше, чем будет из нее уезжать, численность населения сохранится на нынешнем уровне. Однако из-за этого к концу века в стране прибавится до 600 тысяч новых жителей с миграционным бэкграундом, что приведет к существенному изменению состава населения Эстонии, указывает ERR.
"В результате постоянной иммиграции доля эстонцев в общей численности населения составит меньше половины. В поколениях детей и молодежи эстонцы окажутся в меньшинстве еще раньше", - отмечается в материале.
