Ученые прогнозируют сокращение населения Эстонии почти вдвое к концу века

При ежегодной иммиграции на 8 тысяч человек больше, чем эмиграции, численность населения сохранится на нынешнем уровне, но доля эстонцев в общей численности населения составит меньше половины.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ученые прогнозируют сокращение населения Эстонии почти вдвое - до 670 тысяч человек к концу века из-за низкой рождаемости, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на подготовленный учеными Таллиннского университета прогноз.

По состоянию на 2026 год, численность населения Эстонии составляет около 1,36 миллиона человек. Как отмечается в материале, в течение последних двух лет в Эстонии родились менее 10 тысяч детей. Согласно ERR, решения о рождении детей откладываются из-за изменения в эстонском обществе ценностей и отношения к родительству, а также из-за различных внешних кризисов и быстрого роста стоимости жизни.

"Прогноз показал, что низкая рождаемость вместе со сбалансированной миграцией приведут к тому, что численность населения Эстонии к концу века... сократится почти наполовину, снизившись до 670 тысяч жителей. Число новорожденных в процессе сокращения уменьшится на две трети – примерно до 3,7 тысячи в год", - говорится в сообщении.

Телерадиокомпания со ссылкой на отчет пишет, что при положительном миграционном сальдо можно избежать падения численности населения Эстонии: если в страну ежегодно будут переезжать на 8 тысяч человек больше, чем будет из нее уезжать, численность населения сохранится на нынешнем уровне. Однако из-за этого к концу века в стране прибавится до 600 тысяч новых жителей с миграционным бэкграундом, что приведет к существенному изменению состава населения Эстонии, указывает ERR.