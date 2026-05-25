Энергодар попал под массированную атаку БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска предприняли массированную атаку дронов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, под ударами гражданский транспорт и вышки сотовой связи, сообщил мэр города Максим Пухов.
По его словам, только за минувшие шесть часов противник ударил по трем гражданским автомобилям в черте города.
"В городе критически-высокая дроновая опасность. Прошу, будьте внимательны и осторожны, берегите себя", - призвал мэр.
22 июня 2022, 17:18