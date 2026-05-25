Рейтинг@Mail.ru
Энергодар попал под массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 25.05.2026 (обновлено: 11:26 25.05.2026)
Энергодар попал под массированную атаку БПЛА

ВСУ предприняли массированную атаку БПЛА по Энергодару

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска предприняли массированную атаку дронов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару.
  • Под ударами оказались гражданский транспорт и вышки сотовой связи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска предприняли массированную атаку дронов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, под ударами гражданский транспорт и вышки сотовой связи, сообщил мэр города Максим Пухов.
«
"ВСУ продолжают кошмарить Энергодар. Идет массовое применение ФПВ-дронов по гражданским микроавтобусам, машинам повышенной проходимости, по вышкам сотовой связи", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, только за минувшие шесть часов противник ударил по трем гражданским автомобилям в черте города.
"В городе критически-высокая дроновая опасность. Прошу, будьте внимательны и осторожны, берегите себя", - призвал мэр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала