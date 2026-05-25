В Херсонской области восстановили электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Энергоснабжение в Херсонской области после аварийных отключений полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В воскресенье энергоснабжение в области нарушалось из-за непогоды, а после – из-за атак украинских дронов. Обесточенными оказались девять округов региона.
"Электроснабжение восстановлено в полном объеме" , - сообщил губернатор в канале на платформе "Макс".
