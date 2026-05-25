09:00 25.05.2026
В Херсонской области восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи. Архивное фото
  • Энергоснабжение в Херсонской области после аварийных отключений полностью восстановлено.
  • Непогода и атаки украинских дронов ранее привели к обесточиванию девяти округов региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Энергоснабжение в Херсонской области после аварийных отключений полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В воскресенье энергоснабжение в области нарушалось из-за непогоды, а после – из-за атак украинских дронов. Обесточенными оказались девять округов региона.
"Электроснабжение восстановлено в полном объеме" , - сообщил губернатор в канале на платформе "Макс".
Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
