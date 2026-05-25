Экипаж газовоза "Аррхениус" вернулся на судно после разминирования - РИА Новости, 25.05.2026
14:08 25.05.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗаминированное судно "Аррхениус", прибывшее из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области. Скриншот видео
Заминированное судно "Аррхениус", прибывшее из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области. Скриншот видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж газовоза "Аррхениус" вернулся на судно после разминирования.
  • По данным ФСБ, на судне "Аррхениус" были обнаружены морские магнитные мины, предотвращен теракт.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экипаж вернулся на газовоз "Аррхениус" после разминирования, судно готово к грузовым операциям, сообщил на видео ЦОС ФСБ России капитан морского порта Усть-Луга Игорь Малафеев.
По данным ФСБ, предотвращен теракт на судне "Аррхениус", прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины.
"В настоящий момент все члены экипажа газовоза "Аррхениус" находятся на борту судна. Экипаж и судно готовы к началу грузовых операций", - сказал Малафеев.
