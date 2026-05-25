В Екатеринбурге проверят данные о нападении на мужчину из-за паркинга

Событие произошло в прошлом году, но СМИ стало известно о нем только недавно.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Полиция организовала проверку сведений о том, что на жителя Екатеринбурга напали с перцовым баллончиком из-за длительного конфликта по поводу ремонта подземного паркинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

По информации местных СМИ, жителя Екатеринбурга , три года пытавшегося добиться ремонта "убитой" подземной стоянки на улице Радищева, залили перцовым баллончиком.

"Полиция проведет дополнительную проверку по данному адресу и примет меры в рамках своей компетенции", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию.