В Екатеринбурге педагога, домогавшегося до детей, осудили на десять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима педагога хоровой школы Екатеринбурга, домогавшегося до воспитанников, по делу признаны потерпевшими трое детей, сообщила пресс-служба инстанции.

"Как установил суд, педагог детской хоровой школы №2 Екатеринбурга Данил Кириллов с целью удовлетворения своей половой потребности совершал действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних", – рассказали в суде.

Свою вину фигурант не признал, уточнили в инстанции, признали виновным его по двум уголовным статьям – о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.