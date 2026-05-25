В Екатеринбурге педагога, домогавшегося до детей, осудили на десять лет
10:13 25.05.2026
Статуя богини правосудия. Архивное фото
  • Педагога детской хоровой школы №2 Екатеринбурга Данила Кириллова приговорили к десяти годам колонии строгого режима.
  • Его признали виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
  • Он также в течение 15 лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима педагога хоровой школы Екатеринбурга, домогавшегося до воспитанников, по делу признаны потерпевшими трое детей, сообщила пресс-служба инстанции.
"Как установил суд, педагог детской хоровой школы №2 Екатеринбурга Данил Кириллов с целью удовлетворения своей половой потребности совершал действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних", – рассказали в суде.
Свою вину фигурант не признал, уточнили в инстанции, признали виновным его по двум уголовным статьям – о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.
"По совокупности преступлений Кириллову назначено окончательное наказание в виде 10 лет колонии строгого режима", – говорится в сообщении с пояснением, что также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 15 лет.
